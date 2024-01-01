Комплект дронов передан тюменскому подразделению в зону СВО по поручению Александра Моора

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Накануне профессионального праздника поздравил наших военных инженеров, которые выполняют боевую задачу в зоне СВО. По моему поручению тюменскому подразделению передан комплект дронов.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Аппараты способны переносить увеличенную полезную нагрузку. С их помощью военные инженеры смогут дистанционно минировать местность. Ретрансляторы, которые идут в комплекте, увеличивают расстояние полета до 10 км. Дистанционное минирование с помощью дронов – перспективное направление в инженерных войсках.

"С первых дней СВО мы закупаем и поставляем дополнительное снаряжение и оборудование в наши подразделения. Эту работу продолжим", - заверил Александр Моор.

Видео: Telegram-канал Александра Моора