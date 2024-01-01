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Александр Моор поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Губернатор, 10:07 21 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губрентор Тюменской области Александр Моор поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск.

"Военнослужащие инженерных войск, выполняя свои ответственные задачи на переднем крае, вносят важный вклад в приближение нашей общей победы. Достойно продолжают славные традиции предков-победителей, которые сражались за Родину. Тюменская область гордится героями", - написал глава региона.

В начале этого года за массовый героизм и отвагу, проявленные в боевых действиях по защите Отечества, указом президента России 40-му инженерно-саперному полку присвоено почетное наименование "гвардейский".

Накануне профессионального праздника по поручению главы региона тюменскому подразделению передан комплект дронов.

"Гвардейцы 40-го инженерно-сапёрного полка поздравили военных инженеров с профессиональным праздником! С большим удовольствием покажу вам их обращение. Видео бойцы записали прямо на передовой", - отметил в своем Telegram-канале Александр Моор.

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# Александр Моор , инженерные войска

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