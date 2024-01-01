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Тюменские футболисты сыграют с "Ленинградцем" и "Кубанью"

Спорт, 15:51 21 января 2024

www.fc-tyumen.ru

ФК "Тюмень" сыграет с "Ленинградцем" из Ленинградской области и краснодарской "Кубанью" 5 и 22 февраля, соответственно.

28 февраля "Тюмень" сыграет с сербским "Радником", 9 февраля - с "Алашкертом" из Армении, 19 февраля — с российским "Сочи".

Также запланированы два поединка с клубами из Узбекистана: 1 февраля — с "Бунёдкором", 22 февраля — с "Нефтчи". На 26 февраля пройдет матч с клубом "Ахал" из Туркменистана.

22 февраля, когда пройдет две игры, тренерский штаб "Тюмени" собирается использовать два разных состава. За ходом игр можно будет смотреть в официальных пабликах клуба, сообщает

"Вслух.ру".

Первый официальный матч сезона первой лиги в 2024 году состоится на выезде 3 марта с ФК "Химки". Сейчас "Тюмень" на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ.

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# ФК Тюмень , футбол

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