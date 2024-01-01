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Жителя Тюмени задержали за хранение наркотиков

Происшествия, 14:42 22 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три года тюрьмы грозит тюменцу за незаконное хранение наркотиков. Тюменские полицейские на ул. Родниковой заметили мужчину, который что-то искал в сугробе. Увидев приближающихся к нему полицейских, гражданин попытался избавиться от находки, но сделать этого ему не удалось, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

У ранее судимого тюменца 1978 г.р. правоохранители обнаружили и изъяли пакетик с порошкообразным веществом. Содержимое свертка является наркотиком "N – метилэфедрон", массой около одного грамма. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что приобрел запрещенное вещество для личного употребления.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы. Фигуранту избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Видео: УМВД России по Тюменской области

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# наркотики , УМВД России по Тюменской области

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