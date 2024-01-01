Проектировщики и геодезисты востребованы в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проектировщики и геодезисты возглавили топ востребованных специалистов градостроительства и архитектуры в Тюменской области. По данным регионального кадрового центра "Работа России", предприятия готовы нанять 35 инженеров-проектировщиков на зарплату от 34 тыс. рублей.

Геодезисты могут рассчитывать на доход в 96 тыс. рублей. Строительные компании открыли 25 вакансий.

Третья по востребованности – профессия инженера производственно-технического отдела. В банке вакансий 13 предложений о работе для них. Средний размер оплаты труда – 60 тыс. рублей.

Замыкают топ-пять – предложения для архитекторов и гидрологов. Для первых открыты шесть вакансий на доход от 70 тыс. рублей, для вторых – четыре – с предложением от 40 тыс. рублей.

Эти и другие вакансии размещены здесь.