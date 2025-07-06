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"Работа России" помогает семьям Викуловского района начать бизнес

Экономика, 15:47 06 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Работа России" помогает семьям Викуловского района начать бизнес. О том, как открыть свое дело рассказали эксперты жительницам района на заседании "Женского клуба", сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.

Беседа вдохновила семью Лариных, которая давно мечтала открыть свое дело. Эксперты помогли им написать хороший бизнес-план и посоветовали заниматься разведением животных, ведь именно это у семьи получается лучше всего. Специалисты рассказали, как правильно распределять ресурсы и постепенно развивать хозяйство.

Мечта о собственном деле – это прекрасное начало, но без грамотной поддержки она часто так и остается мечтой. Теперь Ларины уверены, что смогут справиться со всеми трудностями и создать успешный проект. По словам Ларисы Лариной, поддержка профессионалов дала ей чувство уверенности и готовность двигаться вперёд.

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# АПК , бизнес , Викуловский район , департамент труда и занятости населения

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