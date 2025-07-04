Магистерскую программу ТИУ реализуют в межуниверситетском кампусе Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Магистерскую программу "Химическая технология топлива и газа" Тюменского индустриального университета реализуют в межвузовском кампусе Тюмени. Она получит свое развитие при участии ученых ГАУ Северного Зауралья.

"Химическая технология требует обязательных соблюдений экологических законов, и составляющая этой образовательной программы – как раз от коллег - и отвечает нашим задачам. Программа реализуется в формате индивидуальных образовательных технологий. Есть базовая составляющая, которую все изучают, а далее идет разделение на три модуля", - рассказал заведующий кафедрой переработки нефти и газа ТИУ Андрей Мозырев корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" во время пресс-тура в вуз 4 июля.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Модуль переработки углеводородного сырья ориентирован на предприятия переработки нефти, газа, конденсата в моторное топливо. Второй модуль предметно изучает химические реагенты для нефтяной и газовой промышленности. Они необходимы для повышения производительности процесса добычи нефти. Третий модуль – нефтехимия.

"В нем мы ориентируемся на производство СИБУРа. У нас сложились давние партнерские отношения по подготовке бакалавров, магистров. Отмечу, что изначально магистерская программа задумывалась в рамках тесного взаимодействия с индустриальными партнерами - "Сургутским заводом стабилизации газового конденсата" и Новоуренгойским заводом по подготовке конденсата к транспорту. Мы достаточно тесно сотрудничаем. Представители предприятий активно участвуют в реализации образовательной программы, входят в состав государственной экзаменационной комиссии", - уточнил представитель вуза.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В условиях межуниверситетского кампуса магистерская программа получит новое развитие. Ведь по оценке Андрея Мозырева, это будет единая площадка для получения не только образования, но и новых технологических решений.

"При инфраструктуре, что будет создана в кампусе, ученые рассчитывают развить свои компетенции, а разработанные продукты будут востребованы на производстве. В частности, мы надеемся расширить линейку тех химических реагентов, которые позволяют улучшать производственные процессы предприятий", - подчеркнул ученый.

Отметим, что разработки ТИУ уже используются индустриальными партнерами. Так, популярны депрессорные присадки для моторного топлива, в частности дизельного. Речь идет о целой линейке продукта, который уже запатентован.

Ранее журналистам федеральных и региональных СМИ представили оборудование Строительного института ТИУ. Для собранного тюменским учеными 3D-принтера разрабатывают растворы и тестируют их.

Межуниверситетский кампус строят в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

Оксана Корнеенкова