Уникальное оборудование ТИУ будут использовать для научных разработок в межуниверситетском кампусе

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Уникальное оборудование Тюменского индустриального университета будут использовать в межуниверситетском кампусе. На нем уже разрабатывают и испытывают инновационные материалы. Передовые технологии вуза представили ученые журналистам федеральных и региональных СМИ.

"Модель лабораторного 3D-принтера создана нами для печати частей конструкций из материалов стандартного цемента. Мы изучаем именно сам материал. В будущем кампусе будет размещен полноформатный принтер, который позволит печатать полноценные конструкции для испытаний", - рассказал заведующий лабораторией строительной механики Строительного института ТИУ Виктор Орлов.

В дальнейшем такое оборудование может возводить целые здания. Однако вся суть — в создании оптимальных растворов для этих целей. Над их созданием работает целый коллектив студентов и их научных руководителей. Разработку поддерживают индустриальные партнеры. Особенность материалов заключается в их адаптации к условиям Западной Сибири. Образцы испытывают в соседней лаборатории. Уже разработанные материалы выдерживают давление гидравлического пресса в 90 тонн. Это прочнее существующих аналогов. Технология на рынке может появиться в течение пяти-семи лет. Кроме того, в кампусе разместят полный комплекс оборудования, включающий различные прессы, разрывные машины и для обработки сырьевой базы.

"Именно на базе кампуса удастся создать в одном месте весь комплекс. Там будут и лаборатории архитектурного направления. Та же 3D-печать напрямую с ним связана. Сегодня мы видим повсюду прямоугольные формы, потому что тяжело создавать некие окружности. Будущее в создании объектов любой формы без опалубки в короткие сроки. Эту работу мы уже ведем и продолжим ее на территории кампуса", - уточнил заведующий лабораторией.

Напомним, межуниверситетский кампус строят в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

Оксана Корнеенкова