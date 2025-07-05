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Производитель полипропиленовой тары в Тюменской области увеличил производство

Экономика, 18:02 05 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высокотехнологичное предприятие "Пронто" в Тюменской области увеличило выпуск продукции из полимеров. Производство находится в Исетском районе, где и побывали представители единой инвесткоманды региона.

Как рассказали в инвестиционном агентстве, компания - единственный производитель полипропиленовой упаковочной тары в Тюменской области, открытие предприятия состоялось в 2017 г. Основной вид деятельности - производство специализированных мягких контейнеров различных конфигураций и грузоподъемности. Ассортимент продукции насчитывает более 400 наименований универсальной полипропиленовой упаковки для транспортировки, перемещения и временного хранения сыпучих грузов.

Полотно для биг-бэгов изготавливают из полимерного сырья СИБУРа, за год перерабатывают более 2 тыс. 500 тонн полипропилена.

Начальник производства "Пронто" Владимир Пасичник сообщил, что производственные площадки оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Вся продукция изготавливается с постоянным лабораторным контролем на каждом этапе, из сырья ведущих производителей. Такой подход гарантирует соответствие международным стандартам безопасности и качества.

Основной вектор развития предприятия сегодня направлен на расширение географии поставок.

Производственные площадки находятся в с. Исетское Тюменской области и в Ярославле, что позволяет осуществлять оперативные поставки продукции по всей территории России и странам СНГ.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , полимеры , производство

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