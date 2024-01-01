Новый учебный корпус ТюмГУ откроют в 2024 году
Тюменский госуниверситет откроет двери нового учебного корпуса в 2024 году. На площади 33 тыс. кв. м разместятся 60 учебных аудиторий, 14 компьютерных классов и семь коворкингов, сообщает Telegram-канал Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков провел рабочее совещание с губернатором Тюменской области Александром Моором по вопросу строительства главного учебно-лабораторного корпуса Тюменского государственного университета.
Новое здание станет самым большим корпусом вуза и настоящим междисциплинарным центром, где первокурсники и второкурсники разных профилей будут вместе осваивать общеобразовательные и элективные предметы.
Концепция корпуса сфокусирована на "умном" энергопотреблении за счет использования энергии солнца, что позволит минимизировать выбросы углекислого газа.
Как отметил Валерий Фальков, новый инфраструктурный объект имеет большое значение не только для Тюменской области, но и для всей страны.
Строительные работы полностью завершены. Ведется внутренняя отделка, устройство инженерных сетей, закупка и поставка необходимого оборудования.
Строительство организовано за счет средств федерального и регионального бюджетов.