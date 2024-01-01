Новый учебный корпус ТюмГУ откроют в 2024 году

| Фото: Telegram-канал Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | Фото: Telegram-канал Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Тюменский госуниверситет откроет двери нового учебного корпуса в 2024 году. На площади 33 тыс. кв. м разместятся 60 учебных аудиторий, 14 компьютерных классов и семь коворкингов, сообщает Telegram-канал Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков провел рабочее совещание с губернатором Тюменской области Александром Моором по вопросу строительства главного учебно-лабораторного корпуса Тюменского государственного университета.

Новое здание станет самым большим корпусом вуза и настоящим междисциплинарным центром, где первокурсники и второкурсники разных профилей будут вместе осваивать общеобразовательные и элективные предметы.

Концепция корпуса сфокусирована на "умном" энергопотреблении за счет использования энергии солнца, что позволит минимизировать выбросы углекислого газа.

| Фото: Telegram-канал Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | Фото: Telegram-канал Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Как отметил Валерий Фальков, новый инфраструктурный объект имеет большое значение не только для Тюменской области, но и для всей страны.

Строительные работы полностью завершены. Ведется внутренняя отделка, устройство инженерных сетей, закупка и поставка необходимого оборудования.

Строительство организовано за счет средств федерального и регионального бюджетов.