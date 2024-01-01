“Движение первых” подписало соглашение с Союзом отцов на форуме "Родные – Любимые"

| Фото: медиадирекция Всероссийского форума «Родные – Любимые» | Фото: медиадирекция Всероссийского форума «Родные – Любимые»

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи “Движение первых” заключило со Всероссийской общественной организацией "Союз отцов" соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось в Доме молодежи в рамках Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые", который проходит на Международной выставке-форуме "Россия" 22 января.

Как сообщает медиадирекция Всероссийского форума "Родные – Любимые", документ призван объединить усилия обеих организаций в деле сохранения и защиты традиционный семейных ценностей. Подписи под ним поставили первый заместитель председателя правления “Движения первых” Наталия Мандрова и исполнительный директор организации "Союз отцов" Александр Заремба.

"В традиционной российской семье роль отца очень важна. Сложно переоценить миссию и вклад мужчины в воспитании современных детей – и девочек, и мальчиков. Если мама учит любить и дарит заботу, то отец прививает чувство ответственности и качества, необходимые для жизни в обществе. Союз отцов – общественная организация, объединяющая ответственных и заинтересованных в укреплении семейных ценностей мужчин, представляет для “Движения первых” как общественно-государственного института воспитания большое подспорье. Объединяя усилия, создаем возможности для огромного количества ребят – получить отеческую, мужскую поддержку в период взросления, а также для пап – участвовать в воспитании детей и видеть, как их дети развиваются и становятся самостоятельнее", – подчеркнула Наталия Мандрова.

Заремба отметил, что значение совместной и плодотворной деятельности общественных организаций, отстаивающих традиционные семейные ценности, после начала СВО значительно возросла.

"В это непростое время, когда проходит специальная военная операция, лучшая часть отцов ушла на передовую добровольцами. Для нас важно показать нашим отцам, нашим героям, нашим братьям, что здесь, в тылу, их семьи и дети находятся под надежной опекой. Представители организации, как и “Движение первых”, работают в образовательных учреждениях. И в этот замечательный Год семьи мы будем синхронизировать с “Движением первых” свои социальные проекты и повысим активность нашей молодежи", – сказал Александр Заремба.

Отметим, Всероссийский форум "Родные – Любимые" стал первым официальным мероприятием Года семьи в России.