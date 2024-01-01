Тюменка получит компенсацию за травму в автобусе

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

300 тыс. рублей заплатит Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 пассажирке, получившей травму в автобусе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.

Как известно из материалов гражданского дела, 13 июня 2023 года женщина ехала в автобусе № 88. Она упала и получила перелом бедра и раны правой виска.

Ленинский районный суд взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, а также государственную пошлину в сумме 300 рублей.