Тюменка получит компенсацию за травму в автобусе
Происшествия, 16:18 23 января 2024
| Фото: media-pravo.info
300 тыс. рублей заплатит Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 пассажирке, получившей травму в автобусе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.
Как известно из материалов гражданского дела, 13 июня 2023 года женщина ехала в автобусе № 88. Она упала и получила перелом бедра и раны правой виска.
Ленинский районный суд взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, а также государственную пошлину в сумме 300 рублей.