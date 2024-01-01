Тюменцы примут участие в Кубке России по спортивным танцам на колясках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У сборной Тюменской области появилась возможность побороться за Кубок России на соревнованиях по спортивным танцам на колясках, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Силами депутатов фракции "Единая Россия" Тюменской городской думы спортсмены смогут принять участие в событии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Отметим, соревнования в танцах на колясках на Кубок страны пройдут в апреле в пятый раз. Впервые, в 2017 году, они состоялись в Тюмени, затем повторились в 2019 году.

"Тюменские спортсмены – титулованы, профессиональны, сильны и способны показать класс подготовки высокого уровня", - считает Светлана Иванова.