Тюменец Данил Шарохин проведет кастинг для патриотического фильма

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация патриотического кинопроекта "Новая надежда" начнется в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Тюмени 26 января. Также пройдет кастинг актеров. Начало – в 18 часов 30 минут.

"Новая надежда" – это киногрант для авторов, патриотов, экспериментаторов и тех, кто "в авангарде" зарождающейся отечественной интернет-культуры. Лауреат гранта Данил Шарохин – тюменский культуролог, публицист, продюсер просветительских и патриотических проектов в области культуры и искусства. В феврале он планирует начать съемки короткометражной киноработы для московских площадок. Показ состоится в рамках мартовских столичных фестивалей современного искусства.

На встрече Данил Шарохин расскажет о важности патриотического аспекта в искусстве, плюсах участия в проекте "Новая надежда".

Как рассказал корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” лауреат гранта, планируется снять историю о духе времени, актуальных событиях происходящих в обществе. "Будут показаны опасные "кухонные разговоры", вопросы самоопределения молодых, и вопросы "кризиса надежды" у более старшего поколения. Обо всем этом хотелось бы рассказать прежде всего не рядовому зрителю, ценителю здоровой культуры, а молодым и контркультурным снобам и "не таким как все", – сказал Данил Шарохин.

Сейчас автор идеи ищет актеров. Требуются мужчины 25 и 45 лет, женщины 25 и 45 лет. Также нужны статисты, художники, видеографы. Их отберут на встрече 26 января.

Количество мест ограничено. Регистрация – по ссылке.

Справки по телефону: 51-57-57. Возрастное ограничение: 16+.

Напомним, в 2023 году Данил Шарохин отправился в Донецкую Народную Республику в поисках ответа на один из самых важных вопросов современной России: "Что такое русская мечта"? Итогом этого опыта и стало киноэссе. Премьерный показ своего документального фильма "Русская мечта" он провел в Тюмени в День народного единства, 4 ноября.

Инна Пахомова