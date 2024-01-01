В Тюмени в профессиональный праздник наградили лучших дознавателей

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Лучших дознавателей наградили в профессиональный праздник в Тюмени 23 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

С приветственным словом к собравшимся в студии и в режиме видеоконференцсвязи обратился заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексей Шутов.

"Дорогие коллеги! Вы настоящие профессионалы своего дела, за плечами которых сотни расследованных пожаров. В этот праздничный день желаю вам быть неутомимыми в установлении истинных причин пожаров и происшествий, продолжать расти в профессиональном плане, совершенствуя и улучшая пожарную безопасность на территории Тюменской области. Пусть вас всегда ждут дома родные и любимые люди. Будьте здоровы, счастливы и успешны!", – сказал Алексей Шутов.