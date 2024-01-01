  • 23 января 202423.01.2024вторник
  • USD87,9724
    EUR95,8854
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени в профессиональный праздник наградили лучших дознавателей

Общество, 16:38 23 января 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Лучших дознавателей наградили в профессиональный праздник в Тюмени 23 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

С приветственным словом к собравшимся в студии и в режиме видеоконференцсвязи обратился заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексей Шутов.

"Дорогие коллеги! Вы настоящие профессионалы своего дела, за плечами которых сотни расследованных пожаров. В этот праздничный день желаю вам быть неутомимыми в установлении истинных причин пожаров и происшествий, продолжать расти в профессиональном плане, совершенствуя и улучшая пожарную безопасность на территории Тюменской области. Пусть вас всегда ждут дома родные и любимые люди. Будьте здоровы, счастливы и успешны!", – сказал Алексей Шутов.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , профессиональный праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:46 23.01.2024Станцию для очистки и подачи питьевой воды в тестовом режиме запустили в Абатском районе
17:43 23.01.2024Автоинспекторы предупреждают о плохой видимости на трассе Тюмень – Омск
17:35 23.01.2024Более 2,8 миллиона электронных больничных выдали в Тюменской области с 2022 года
17:24 23.01.2024Тобольские врачи диагностировали у пациентки опасную грыжу