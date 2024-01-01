В отношении мужчины с “оружием”, которого засняли на улице в Тюмени, составили протокол

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личность мужчины, который шел на улице с предметом, похожим на автоматическое оружие, установили тюменские полицейские. В отношении него составлен протокол.

Напомним, в Интернете появилась информация о том, что на ул. Игримской замечен мужчина в камуфляжной форме с предметом, похожим на оружие. Видео было сделано 22 января. Полицейские изучили размещенную в сети видеозапись и выяснили, кто он.

“Мужчина занимается профориентационной работой. Он возвращался из учебного заведения после проведенного занятия. Изъятый предмет является макетом автоматического оружия, опасности не представляет”, – сообщил руководитель пресс-службы областного управления МВД России Антон Каморников.

В отношении гражданина составлен протокол по ч 2. ст. 20.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему".

Инна Пахомова