В Тюмени дадут старт новому сезону проекта "Труженики тыла"

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Новый сезон проекта "Труженики тыла" стартует в Тюмени в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) 2 февраля. Встреча начнется в 17 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Участники подведут итоги двухлетней работы проекта "Труженики тыла" по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию, а так же обсудят планы на 2024 год . Об отражении проекта в информационном пространстве города, региона, страны в контексте поддержки и развития Тюмени, как "Города трудовой доблести", расскажет куратор проекта Наталья Роляк. На встречу также приглашены представители ветеранских организаций предприятий, друзья и родственники тружеников тыла, профессионалы, краеведы.

Напомним, проект "Труженики тыла" рассказывает о трудовом подвиге тюменских и эвакуированных в наш город предприятий в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. С 2022 года было организовано 15 тематических встреч, посвященных истории отдельных тюменских предприятий, трудовым достижениям и подвигам людей, работавших в годы войны.

Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону 22-52-37 или на сайте МАУК "ЦГБС".