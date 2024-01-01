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Потомственная мастерица расскажет об истории тюменского ковра в музее Словцова

Общество, 09:18 25 января 2024

агентство креативных индустрий | Фото: агентство креативных индустрий

Тюменцев приглашают на встречу с потомственной мастерицей Натальей Денисовой, посвященной тюменскому ковроткачеству, 31 января в музей Словцова, сообщает агентство креативных индустрий.

По словам организаторов, грядущая встреча – особенная, потому что в 2024 году тюменскому ковру исполняется 300 лет. Она пройдет в рамках лектория Тюменской школы креативных индустрий бесплатно по предварительной регистрации.

агентство креативных индустрий | Фото: агентство креативных индустрий

Руководитель мастерской тюменского махрового ковра Наталья Денисова расскажет, как эти изделия принесли известность региону, какие смыслы заложены в декоративном строе ковра и кто является прародителем ремесла в области. Поделится, как ковровщицы нашли способ интегрировать ковры в современные изделия.

агентство креативных индустрий | Фото: агентство креативных индустрий

Генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев отметил, что в течение года пройдет много образовательных встреч по различным направлениям творчества, развивающимся в городе. Все мероприятия в рамках лектория Тюменской школы креативных индустрий проводятся бесплатно.

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# Алексей Краев , ковроткачество , музей Словцова , тюменский ковер

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