Потомственная мастерица расскажет об истории тюменского ковра в музее Словцова

| Фото: агентство креативных индустрий | Фото: агентство креативных индустрий

Тюменцев приглашают на встречу с потомственной мастерицей Натальей Денисовой, посвященной тюменскому ковроткачеству, 31 января в музей Словцова, сообщает агентство креативных индустрий.

По словам организаторов, грядущая встреча – особенная, потому что в 2024 году тюменскому ковру исполняется 300 лет. Она пройдет в рамках лектория Тюменской школы креативных индустрий бесплатно по предварительной регистрации.

| Фото: агентство креативных индустрий | Фото: агентство креативных индустрий

Руководитель мастерской тюменского махрового ковра Наталья Денисова расскажет, как эти изделия принесли известность региону, какие смыслы заложены в декоративном строе ковра и кто является прародителем ремесла в области. Поделится, как ковровщицы нашли способ интегрировать ковры в современные изделия.

| Фото: агентство креативных индустрий | Фото: агентство креативных индустрий

Генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев отметил, что в течение года пройдет много образовательных встреч по различным направлениям творчества, развивающимся в городе. Все мероприятия в рамках лектория Тюменской школы креативных индустрий проводятся бесплатно.