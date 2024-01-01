Онлайн-премьера тюменской короткометражки "Незримое" состоится 1 февраля

| Фото: группа "Кинокомпания Пушка" во ВКонтакте | Фото: группа "Кинокомпания Пушка" во ВКонтакте

Онлайн-премьера тюменского фильма "Незримое" состоится 1 февраля. Его выпустят на площадках кинокомпании ПУШКА, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер короткометражки Владимир Мотырев.

Пост-хоррор с социальным подтекстом участник и лауреат 11 российских и международных кинофестивалей, среди которых фестиваль "КОРОЧЕ", а также фестивали в США, Китае, Мексике, Пакистане.

Три раза лента получала различные награды. По словам тюменца, на этих результатах они останавливаться не собираются.

Напомним, что по сюжету трудный подросток-девушка после очередной ссоры с родителями начинает замечать у себя в доме некую незримую силу. Посмотреть ленту можно будет в группе ВКонтакте.

Виктория Макарова