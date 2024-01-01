Онлайн-премьера тюменской короткометражки "Незримое" состоится 1 февраля
Онлайн-премьера тюменского фильма "Незримое" состоится 1 февраля. Его выпустят на площадках кинокомпании ПУШКА, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер короткометражки Владимир Мотырев.
Пост-хоррор с социальным подтекстом участник и лауреат 11 российских и международных кинофестивалей, среди которых фестиваль "КОРОЧЕ", а также фестивали в США, Китае, Мексике, Пакистане.
Три раза лента получала различные награды. По словам тюменца, на этих результатах они останавливаться не собираются.
Напомним, что по сюжету трудный подросток-девушка после очередной ссоры с родителями начинает замечать у себя в доме некую незримую силу. Посмотреть ленту можно будет в группе ВКонтакте.
Виктория Макарова