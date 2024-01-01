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На трассе Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск временно ограничат движение

Общество, 13:52 25 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На трассе Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск временно ограничат движение в ночь с 25 на 26 января. Здесь планируется проведение работ по установке металлических конструкций над проезжей частью, сообщает Уралуправтодор.

Дорогу перекроют на 30 минут с 23 часов 25 января и затем с 00 часов 30 минут до часу ночи 26 января. Позвонить для уточнения подробностей можно по бесплатному круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-63-06

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# ограничение движения , трасса , Уралуправтодор

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