За оскорбление полицейских в Рощино на пьяного пассажира заведено уголовное дело

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Уголовное дело заведено на 35-летнего жителя Республики Башкортостан, нарушавшего общественный порядок в тюменском аэропорту Рощино 22 января, сообщает управление на транспорте МВД России по УФО.

Пьяный пассажир, ожидавший посадки в самолет до Уфы, выражался грубой нецензурной бранью в адрес транспортных полицейских, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, на просьбы успокоиться не реагировал.

Полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство и поместили мужчину в специальное помещение для задержанных лиц. В качестве наказания ему назначили штраф.

Материал направлен в следственное управление на транспорте, где уже возбуждено уголовное дело.