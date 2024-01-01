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За оскорбление полицейских в Рощино на пьяного пассажира заведено уголовное дело

Происшествия, 16:48 25 января 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Уголовное дело заведено на 35-летнего жителя Республики Башкортостан, нарушавшего общественный порядок в тюменском аэропорту Рощино 22 января, сообщает управление на транспорте МВД России по УФО.

Пьяный пассажир, ожидавший посадки в самолет до Уфы, выражался грубой нецензурной бранью в адрес транспортных полицейских, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, на просьбы успокоиться не реагировал.

Полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство и поместили мужчину в специальное помещение для задержанных лиц. В качестве наказания ему назначили штраф.

Материал направлен в следственное управление на транспорте, где уже возбуждено уголовное дело.

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