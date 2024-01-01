Жительницу Ялуторовска будут судить за гибель троих детей

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Перед судом предстанет жительница города Ялуторовска, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности трем детям, погибшим в результате пожара 19 ноября 2023 года. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Напомним, ночью загорелась квартира на первом этаже двухэтажного деревянного дома по ул. Свердлова. Подъезд заполнился едким дымом, погибли трое мальчиков 2008, 2010 и 2012 годов рождения, проживавших в квартире на втором этаже. Всего в квартире находилось пятеро детей и их мать. Женщина и еще двое несовершеннолетних остались живы.

По версии следствия 38-летняя обвиняемая, проживающая на первом этаже, находилась в состоянии алкогольного опьянения и пренебрегла правилами пожарной безопасности при эксплуатации электрической плиты. Женщина включила настольную плиту в розетку, которая находилась в аварийном состоянии. После приготовления пищи она оставила плиту включенной, что привело к пожару.