100 борцов соберет чемпионат по ММА в Тюмени

| Фото: Федерация ММА Тюменской области | Фото: Федерация ММА Тюменской области

Более 100 спортсменов со всего региона выйдут на арену чемпионата и первенства по смешанному боевому единоборству (ММА) в Тюмени. Состязания примет детско-юношеская спортивная школа № 3 27 и 28 января.

Предварительные поединки стартуют 27 января в 10 часов. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 13 часов. На следующий день участников ждут финальные бои.

Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях. Победители и призеры смогут получить или повысить спортивные разряды, а также отобраться в сборную, которая представит Тюменскую область на окружных соревнованиях в марте.