100 борцов соберет чемпионат по ММА в Тюмени
Спорт, 12:58 26 января 2024
| Фото: Федерация ММА Тюменской области
Более 100 спортсменов со всего региона выйдут на арену чемпионата и первенства по смешанному боевому единоборству (ММА) в Тюмени. Состязания примет детско-юношеская спортивная школа № 3 27 и 28 января.
Предварительные поединки стартуют 27 января в 10 часов. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 13 часов. На следующий день участников ждут финальные бои.
Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях. Победители и призеры смогут получить или повысить спортивные разряды, а также отобраться в сборную, которая представит Тюменскую область на окружных соревнованиях в марте.