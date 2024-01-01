  • 26 января 202426.01.2024пятница
  • USD88,6562
    EUR96,6365
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

100 борцов соберет чемпионат по ММА в Тюмени

Спорт, 12:58 26 января 2024

Федерация ММА Тюменской области | Фото: Федерация ММА Тюменской области

Более 100 спортсменов со всего региона выйдут на арену чемпионата и первенства по смешанному боевому единоборству (ММА) в Тюмени. Состязания примет детско-юношеская спортивная школа № 3 27 и 28 января.

Предварительные поединки стартуют 27 января в 10 часов. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 13 часов. На следующий день участников ждут финальные бои.

Соревнования пройдут в пяти возрастных категориях. Победители и призеры смогут получить или повысить спортивные разряды, а также отобраться в сборную, которая представит Тюменскую область на окружных соревнованиях в марте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# смешанные единоборства

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 26.01.2024100 борцов соберет чемпионат по ММА в Тюмени
12:03 26.01.2024300 тхэквондистов поборются в Тюмени за путевки на турнир УФО
09:39 26.01.2024Бой Ивана Штыркова и Вагаба Вагабова станет главным событием турнира RCC 18 в Тюмени
09:17 26.01.2024В Ишиме трассу "Лыжни России" проложат в пойме реки Ишимчик