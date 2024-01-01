Более 1,3 тыс. кубов карантинного леса хотело продать предприятие из Югры
Происшествия, 13:53 26 января 2024
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО
Более 1,3 тыс. кубометров лесопродукции из карантинных фитосанитарных зон хотело продать предприятие из Югры. Нарушитель обнаружен в ЕГАИС учета древесины, где он указал объем партии, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
"При этом предприятие за карантинным сертификатом не обращалось. Данное бездействие имеет признаки нарушения Федерального закона "О карантине растений"", - уточнили в ведомстве.
Управление объявило предостережение ООО "Югра-Лес".