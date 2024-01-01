271 млн рублей перечислила Тюменская таможня в федеральный бюджет в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

271 млн рублей перечислила в федеральный бюджет Тюменская таможня в 2023 году. Это на 43 % больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщил начальник Тюменской таможни генерал-майор таможенной службы Владимир Зябко на пресс-конференции 26 января.

"В основном это платежи от физических лиц. При этом отмечу, что более 80 процентов в структуре платежей занимает утилизационный сбор, уплачиваемый физическими и юридическими лицами при перемещении транспортных средств", — пояснил он.

В 2023 году по процедуре таможенного транзита из-за рубежа на Тюменскую таможню поступило 2 тыс. 972 товарных партий с грузом, их количество по сравнению с 2022 годом незначительно снизилось — на 7 %. При этом в стоимостном выражении зафиксирован рос импортируемых товаров на 57 %. Стоимость товаров, ввезенных по процедуре транзита, составила 720 млн долларов, грузооборот увеличился на 72 % и составил 133 тыс. тонн. На юг Тюменской области приходится 37 % товарооборота. Это почти 265 млн долларов и 45 % грузооборота.

"Положительная динамика статистических показателей по этому направлению работы обусловлена ввозом из Китая тяжелой техники. Это более трех тысяч единиц транспортных средств: самосвалы, тягачи, автобусы. Если сравнить с 2022 годом, там было менее одной тысячи таких средств, а в 2021 году — всего 267. Если говорить о географии поставок, то Китай два года назад в структуре импорта занимал 20 процентов, по итогам 2023 года — это 74 процента ввозимых товаров", — прокомментировал Владимир Зябко.

Также основные страны-контрагенты, наряду с Китаем, - Азербайджан, Узбекистан, Турция. Основная номенклатура — транспорт и оборудование для нефтедобывающей отрасли. Также это продукты питания, в основном фрукты.

Во взаимной торговле со странами ЕАЭС также наблюдается положительная динамика: на 35 % увеличилось количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю в этом направлении. По итогам 2023 года это 1 тыс. 153 организации, 90 % приходится на торговлю с Казахстаном. Тюменская область экспортирует злаковые изделия, изделия из пластмассы, древесины, строительные материалы, импортирует из стран ЕАЭС различное оборудование, механические устройства, изделия из черных металлов, в основном запасные части.

Вера Коршунова