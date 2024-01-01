Тюменские артисты рассказали о роли чайки в спасении жителей блокадного Ленинграда

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьеру читакля "Сто лет для Доро" представили в Информационно-библиотечном центре для молодёжи в Тюмени артисты театра-студии "Свобода" для школьников 26 и 27 января. В основу нового театрального формата – читка пьесы плюс игра на сцене – легла одноименная повесть-сказка тюменского писателя Наташи Корсак. События связаны с блокадой Ленинграда.

Как рассказала Наташа в интервью корреспонденту "Тюменской линии", во время учебы в Санкт-Петербурге сессии выпадали на даты празднования освобождения Ленинграда из почти 900 дней блокады.

"Этот город – часть меня. Любила гулять по нему, очень часто встречала чаек у Петропавловской крепости. Я много разговаривала с ветеранами, которые защищали и освобождали Ленинград. Но мне захотелось создать историю-сказку со счастливым концом. Так появилась повесть о том, что мальчик Сашка находит чайку со сломанным крылом. Вот здесь все и начинается", - отметила писатель.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главный герой повести живет с бабушкой и дедушкой, который и мастерит крыло для чайки. Потом конструкторские способности мужчины пригодятся при создании "Катюши". Не успела чайка подрасти, окрепнуть, как начинается Великая Отечественная война. Холод, голод, непосильный труд на заводе ожидают юного героя.

У чайки, которую назвали Доро – подарок с греческого языка, - есть своя миссия. Он, призвав других чаек, защищает небо Ленинграда от обстрелов.

"Я давно искал материал о войне, о пережитых людьми тягатах. Нужна была пьеса для семейного просмотра, для максимально широкой аудитории. Когда Наташа дала мне свою повесть, я понял, что искал. Трогательная история дружбы ленинградского мальчика с хромокрылой чайкой тронула до слез", - признался режиссер театра-студии "Свобода" Амит Камбодж.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 марта 2022 года образовалась любительская труппа, в которой на сегодня 14 человек разного возраста и профессий. Читакль – некая лаборатория для студии, отмечает Амит. Артисты планируют сделать полноценный спектакль "Сто лет для Доро" с костюмами, декорациями.

"Будущее у него есть. Я за то, чтобы рассказывать о талантливых тюменцах, в частности, об авторе повести Наташе Корсак", - сказал Амит.

В 2017 году на региональном конкурсе "Легкое перо" повесть о чайке, которая внесла лепту в приближение Победы над фашизмом, заняла первое место среди произведений для детей.

С увлекательной историей чайки можно познакомиться в Электронной библиотеке тюменского писателя|ЭБТП.

В 2023 году родители и ученики гимназии №16 при поддержке радио "Ребячья республика" создали аудиокнигу для специализированного фонда библиотеки для слепых.

Кстати, школьники после выход из зала не спешили домой, долго обсуждали сюжет, делились эмоциями.

Напомним, Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В Тюменской области проходит ряд мероприятий, связанных с историей города на Неве в годы Великой Отечественной войны.

Анжела Лебедева