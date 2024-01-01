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Более 41 млн рублей украли интернет-мошенники у тюменцев за неделю

Происшествия, 11:46 27 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

98 жителей Тюменской области пострадали от телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю с 22 по 27 января. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 41 млн рублей, сообщает прокуратура региона.

Наибольшая сумма составила 5,8 млн рублей. Неизвестный позвонил жительнице областного центра и представился сотрудником Банка России. По телефону звонивший сообщил о том, что якобы мошенники пытаются списать с ее банковского счета деньги, а также оформить на ее имя кредит.

Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств, собеседник предложил горожанке самостоятельно оформить кредиты и перечислить деньги на некий "безопасный счет". Следуя инструкциям мошенников, потерпевшая самостоятельно оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 5,8 млн рублей на счета, указанные неизвестным.

О том, что это были злоумышленники, женщина не подозревала. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой организован надзор за ходом и результатами расследования.

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# интернет-мошенничество , мошенники

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