Тюменцы могут начать выполнять финальное задание конкурса "Это у нас семейное"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финальное задание конкурса "Это у нас семейное" необходимо выполнить до 31 января. Для прохождения будут даны три попытки и засчитается лучший результат, сообщает информационный центр Тюменской области.

Семейным командам предстоит собраться вместе и в онлайн-формате ответить на вопросы "Викторины".

Полуфиналистов определят в начале февраля. Они будут представят свои регионы на окружных полуфиналах. Главные призы для финалистов и победителей – 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

В конкурсе "Это у нас семейное" участвуют 587 тыс. 267 человек из 102 тыс. 735 семейных команд. Организатор - автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей".