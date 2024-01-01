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Тюменцы могут начать выполнять финальное задание конкурса "Это у нас семейное"

Общество, 18:23 27 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финальное задание конкурса "Это у нас семейное" необходимо выполнить до 31 января. Для прохождения будут даны три попытки и засчитается лучший результат, сообщает информационный центр Тюменской области.

Семейным командам предстоит собраться вместе и в онлайн-формате ответить на вопросы "Викторины".

Полуфиналистов определят в начале февраля. Они будут представят свои регионы на окружных полуфиналах. Главные призы для финалистов и победителей – 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

В конкурсе "Это у нас семейное" участвуют 587 тыс. 267 человек из 102 тыс. 735 семейных команд. Организатор - автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей".

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# конкурсы , семья

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