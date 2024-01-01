В тюменском Рощино на несколько часов задерживается рейс в Сочи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авиарейс 510 авиакомпании Nordwind Airlines по маршруту Тюмень-Сочи задерживается в аэропорту Рощино. Причина - позднее прибытие самолета, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Плановое время вылета - 8 часов 10 минут местного времени. На рейс зарегистрировано 210 пассажиров, из них восемь детей, инвалидов нет.

Расчетное время вылета 17 часов местного времени. Вопрос оказания услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.