Легковушка въехала в конструкцию надземного перехода на трассе Екатеринбург - Тюмень
Происшествия, 15:31 28 января 2024
| Фото: Уралуправтодор
Легковой автомобиль Lada въехал в конструкцию надхемного пешеходного перехода на 296 км трассы Екатеринбург - Тюмень в районе Успенки. Авария произошла 28 января, пострадавших нет, сообщает Уралуправтодор.
В результате ДТП повреждены шахта лифта и подъемная платформа. Несущие конструкции пешеходного перехода не повреждены, риска обрушения нет.
В вязи с неисправностью лифтового оборудования маломобильным группам населения пользоваться подъемной платформой запрещено до восстановления. Переход через автомобильную дорогу возможен без доступа к подъемным платформам.