Легковушка въехала в конструкцию надземного перехода на трассе Екатеринбург - Тюмень

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Легковой автомобиль Lada въехал в конструкцию надхемного пешеходного перехода на 296 км трассы Екатеринбург - Тюмень в районе Успенки. Авария произошла 28 января, пострадавших нет, сообщает Уралуправтодор.

В результате ДТП повреждены шахта лифта и подъемная платформа. Несущие конструкции пешеходного перехода не повреждены, риска обрушения нет.

В вязи с неисправностью лифтового оборудования маломобильным группам населения пользоваться подъемной платформой запрещено до восстановления. Переход через автомобильную дорогу возможен без доступа к подъемным платформам.