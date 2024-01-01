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Легковушка въехала в конструкцию надземного перехода на трассе Екатеринбург - Тюмень

Происшествия, 15:31 28 января 2024

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Легковой автомобиль Lada въехал в конструкцию надхемного пешеходного перехода на 296 км трассы Екатеринбург - Тюмень в районе Успенки. Авария произошла 28 января, пострадавших нет, сообщает Уралуправтодор.

В результате ДТП повреждены шахта лифта и подъемная платформа. Несущие конструкции пешеходного перехода не повреждены, риска обрушения нет.

В вязи с неисправностью лифтового оборудования маломобильным группам населения пользоваться подъемной платформой запрещено до восстановления. Переход через автомобильную дорогу возможен без доступа к подъемным платформам.

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# ДТП , трасса , Уралуправтодор

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