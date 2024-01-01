В Тюменской области меняют форматы традиционных культурных и спортивных событий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Событийный календарь - неотъемлемая часть туристической повестки. Фестивали и марафоны способны притягивать большое количество гостей. В 2024 году ряд традиционных культурных и спортивных мероприятий изменят формат.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"В новом формате представим "Сибирские сезоны" в Тобольске. Мы его проектировали в прошлом году, но не удалось реализовать в полном объеме. Речь идет о том, что вся событийная повестка Тобольска в теплое время года будет упакована в один большой проект "Сибирские сезоны". Для этого разработан брендинг. Суть в том, что в каждом периоде проходят события определенной направленности", - уточнила она.

Так, в "Сибирские сезоны" попадут фестивали "Алафейская гора", Театр фест, участниками которого станет не только Театр наций, но и другие театры Москвы и Санкт-Петербурга.

Применять новые подходы к действующим, полюбившимся фестивалям, глобально интегрированным в событийную повестку, - задача, которую ставят перед собой отраслевики.

Успех не заставляет себя долго ждать. В 2023 году XIV музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" получил Гран-при Международной премии Russian Event Awards. По мнению Марии Трофимовой, это случилось благодаря тому, что изменился подход к проведению событию. Были приглашены сразу два хедлайнера – Игорь Бутман и Леонид Агутин. Десятки тысяч жителей и гостей региона наблюдали за выступлением музыкантов.

Новые мероприятия всегда сложно начинать с нуля и раскачивать, считает директор регионального департамента потребрынка и туризма.

"В 2024 году впервые в Тюмени с 15 января по 15 февраля проходит гастрономический фестиваль "Попробуй Сибирь на вкус". В нем участвуют более 30 ресторанов. Шеф-повара трудятся над изысканной подачей. Это новый фестиваль, о котором нужно рассказывать, доводить до конечного потребителя, чтобы как можно больше жителей и гостей региона узнавали о нем", - сказала Трофимова.

Одними из самых популярных у туристов Тюменской области стали фестивали "Абалакское поле", "Уха-царица", Ялуторовская масленица. Масштабно проходят дни городов, марафоны и другие события.

Много гостей привлекает и деловая повестка региона, к примеру, Промышленно-энергетический форум TNF.

Анжела Лебедева