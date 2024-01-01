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Пьяный житель Тюменской области ехал хоронить собаку

Происшествия, 15:32 29 января 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

36 водителей были отстранены от участия в дорожном движении за пьяную езду в выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции по Тюменской области.

Самый пьяный из них задержан в с. Туртас Уватского района. 38-летний мужчина управлял автомобилем "Лада". Показания алкотестера составили 2,01 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Автомобилист уже был лишен права управления транспортом за повторное пьяное вождение в 2021 году. Автоинспекторам он рассказал, что пил дома, а затем поехал хоронить собаку.

В отношении водителя будет возбуждено уголовное дело за пьяное вождение. Машина отправлена на штрафстоянку и может быть конфискован по решению суда.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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