Производство блендера для повышения эффективности нефтеотдачи пластов запустили в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Старт серийному производству уникальных установок, без которых невозможно добывать углеводороды на сложных месторождениях, дали в Тюмени 29 января. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

После введенных ограничений такие машины для российских заказчиков оказались недоступными. Блендер для повышения эффективности нефтеотдачи пластов позволяет практически вдвое экономить на материале, который нефтяники закачивают в пласт. Это играет решающую роль, когда месторождение находится далеко от основных дорог. Сокращаются издержки на подвоз материалов и сроки, необходимые для запуска скважины в работу.

“Меньше чем за год в Тюмени специалисты российского подразделения компании "Шлюмберже" разработали полностью отечественную технологию. Благодаря запуску производства на тюменском опытно-экспериментальном заводе геофизического машиностроения создано дополнительно 50 рабочих мест, затраты на реализацию проекта за три года составили около 400 миллионов рублей. В Тюмени планируется производить до четырех установок в год”, – написал Александр Моор в Telegram-канале.

Компания "Шлюмберже" работает в Тюменской области уже 20 лет. Сотрудничество продолжается.