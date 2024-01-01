  • 30 января 202430.01.2024вторник
  • USD89,6090
    EUR96,9777
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Мальково и Винзили Тюменской области начнется строительство школ

Общество, 15:10 30 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объявлены торги на проектирование и строительство школ в селе Мальково и рабочем поселке Винзили Тюменского района. Учреждения рассчитаны на 1 тыс. 101 ученика, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Объекты на основе проекта школы в микрорайоне Мелиораторов Тюмени планируют возвести к концу 2025 года. Здания будут состоять из двух блоков для младшего и среднего звена. Их объединит административный блок с обеденным залом и пищеблоком; двумя спортивными залами; актовым залом; библиотекой и другими помещениями.

Как прокомментировал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, повторная привязка проекта позволяет существенно сократить сроки разработки проектной документации и сэкономить средства областного бюджета, направленные на эти цели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# образование , строительство школ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 30.01.2024Тюменские студенты создали фотовыставку о врачах из ОКБ №2
16:49 30.01.2024Тюменские ученые обнаружили зависимость биоритмов человека с заболеванием сахарным диабетом
16:27 30.01.2024В регионах УФО с нарушителей взыскали 19, 7 млн рублей ущерба водным биоресурсам
15:32 30.01.2024В регионах УФО объем добычи рыбы снизился на 9,9 % в 2023 году