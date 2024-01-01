В Мальково и Винзили Тюменской области начнется строительство школ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объявлены торги на проектирование и строительство школ в селе Мальково и рабочем поселке Винзили Тюменского района. Учреждения рассчитаны на 1 тыс. 101 ученика, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Объекты на основе проекта школы в микрорайоне Мелиораторов Тюмени планируют возвести к концу 2025 года. Здания будут состоять из двух блоков для младшего и среднего звена. Их объединит административный блок с обеденным залом и пищеблоком; двумя спортивными залами; актовым залом; библиотекой и другими помещениями.

Как прокомментировал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, повторная привязка проекта позволяет существенно сократить сроки разработки проектной документации и сэкономить средства областного бюджета, направленные на эти цели.