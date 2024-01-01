Тюменские студенты создали фотовыставку о врачах из ОКБ №2

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Фотовыставка "Больница. Будни ОКБ-2 в фотографиях студентов ТюмГУ" открылась в Тюменском большом драматическом театре. На экспозиции представлено более 40 снимков, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Авторами стали студенты третьего курса направления "Журналистика" Анастасия Желудкова, Алёна Люшакова, Даниил Малахов и Александра Шагивалеева. Они показали будни ОКБ № 2 и ее героев – врачей и пациентов. Тюменцы под руководством преподавателей Сергея Куликова, Владимира Богоделова и Ольги Петровой снимали обычные рабочие дни врачей, которые спасают жизни ежедневно. Они побывали в реанимации, в операционных, в детских отделениях и в лабораториях.

3 и 10 февраля в 15 часов пройдут экскурсии с участием авторов-студентов СоцГума.