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Будущее проекта "Россия – Моя история" обсудили на ВДНХ

Общество, 19:39 30 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Будущее проекта "Россия – Моя история" обсудили на ВДНХ в Москве. В дискуссии участвовали Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и делегаты от регионов. Тюменскую область представлял директор структурного подразделения музейно-просветительского объединения Иван Панасенко.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в центре обсуждения - план работы на ближайшее полугодие.

"Наша задача — через сеть мультимедийных исторических парков создать единую систему мировоззрения на территории всей страны, от Якутска до Симферополя. Все проекты "Россия – Моя история" будут усилены проектами просвещения", — отметил Сергей Кравцов.

В Тюмени исторический парк "Россия – Моя история" находится по адресу ул. Орджоникидзе, 47.

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# исторический парк «Россия - моя история» , Минпросвещения

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