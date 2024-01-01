Будущее проекта "Россия – Моя история" обсудили на ВДНХ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Будущее проекта "Россия – Моя история" обсудили на ВДНХ в Москве. В дискуссии участвовали Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и делегаты от регионов. Тюменскую область представлял директор структурного подразделения музейно-просветительского объединения Иван Панасенко.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в центре обсуждения - план работы на ближайшее полугодие.

"Наша задача — через сеть мультимедийных исторических парков создать единую систему мировоззрения на территории всей страны, от Якутска до Симферополя. Все проекты "Россия – Моя история" будут усилены проектами просвещения", — отметил Сергей Кравцов.

В Тюмени исторический парк "Россия – Моя история" находится по адресу ул. Орджоникидзе, 47.