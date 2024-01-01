  • 31 января 202431.01.2024среда
  • USD89,2887
    EUR96,7895
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области пресекли вывоз 195 кг мясной продукции без документов

Происшествия, 13:20 31 января 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО

Три машины со 195 кг мясной продукции не пропустили на границе Тюменской области с Казахстаном в январе в 2024 году. Предприниматели не оформили на партии ветеринарные сопроводительные документы, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В числе партий продукции - 160 кг конины и 35 кг оленины. Нарушение инспекторы ведомства обнаружили в пункте приема уведомлений "Казанское".

Также на въезде в Тюменскую область из сопредельного государства задержали пять транспортных средств. Они перевозили 180 кг мясной продукции и 200 кг молочной без документов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# мясная продукция , Россельхознадзор , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 31.01.2024В Тюменской области пресекли вывоз 195 кг мясной продукции без документов
12:14 31.01.2024Ялуторовчане выносили из магазинов в Тюмени бытовую химию
10:46 31.01.2024Мошенники обманули 13 жителей Тюменской области на 200 тысяч рублей
10:02 31.01.2024Детсад в Ялуторовске заплатит ребенку за травмы