В Тюменской области пресекли вывоз 195 кг мясной продукции без документов

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО

Три машины со 195 кг мясной продукции не пропустили на границе Тюменской области с Казахстаном в январе в 2024 году. Предприниматели не оформили на партии ветеринарные сопроводительные документы, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В числе партий продукции - 160 кг конины и 35 кг оленины. Нарушение инспекторы ведомства обнаружили в пункте приема уведомлений "Казанское".

Также на въезде в Тюменскую область из сопредельного государства задержали пять транспортных средств. Они перевозили 180 кг мясной продукции и 200 кг молочной без документов.