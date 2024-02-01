150 спортсменов Тюменской области выступят в первенстве по лыжным гонкам

| Фото: АУ ДО МОЗГО «Спортивная школа» Заводоуковска | Фото: АУ ДО МОЗГО «Спортивная школа» Заводоуковска

Первенство Тюменской области по лыжным гонкам среди юных спортсменов соберет около 150 спортсменов из Тюмени, Тюменского, Уватского, Тобольского районов и Заводоуковского городского округ и пройдет в биатлонно-лыжном комплексе "Сосновый бор" в Заводоуковске 3 и 4 февраля. На старт выйдут сильнейшие лыжники 2008-2010 г. р., сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"У нас все подготовлено для стартов - и трасса, и снега достаточно, и места для подготовки лыж оборудованы, и чай накипятим, чтобы согреться. Мы готовы к приезду любого количества юных спортсменов. Понаблюдать за гонками и поболеть за спортсменов приглашаем всех желающих. Старт забегов - в 11 часов", - сказал главный судья соревнований Дмитрий Воробьев.

Лучших определят в личном и командном зачете. Условие - в составе одной дружины должно быть 10 спортсменов вне зависимости от пола.

| Фото: АУ ДО МОЗГО «Спортивная школа» Заводоуковска | Фото: АУ ДО МОЗГО «Спортивная школа» Заводоуковска

В первый соревновательный день разыграют комплекты наград в гонках с раздельного старта классическим стилем. Юноши преодолеют дистанцию 5 км, а девушки - 3 км. Во второй день пройдут соревнования с раздельного старта свободным стилем - юноши по 10 км, девушки по 5 км.