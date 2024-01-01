Бюллетени на выборах президента РФ будут защищены специальным знаком-маркой

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюменскую область доставлены специальные марки, которые будут наклеивать на избирательный бюллетень для выборов президента РФ 15-17 марта 2024 года.

Специальный знак, как сообщил корр. "Тюменской линии" председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, – это голографическая наклейка, имеющая несколько степеней защиты.

"Марки изготавливаются с применением полиграфических элементов защиты, а также элементов защиты, введенных в бумагу, - сообщил Игорь Халин. - Они уже в четвертый раз используются для защиты избирательных бюллетеней от подделок. Спецмарки использовались на выборах в Госдуму в 2011 и 2016 годах, на выборах президента в 2012 году".

Полученные Избирательной комиссией Тюменской области специальные знаки-марки будут распределены по территориальный избирательным комиссиям в соответствии с количеством избирателей, зарегистрированных на территории каждого муниципального образования.

Борис Олейник