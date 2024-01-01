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Мобильный кабинет стоматолога первый раз выехал в село Малая Зоркальцева Тобольского района

Общество, 17:45 31 января 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Передвижной кабинет оказания стоматологической помощи совершил первый выезд в село Малая Зоркальцева Тобольского района, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В мобильном кабинете врач проводил осмотр полости рта, диагностику, оценивал состояние зубов и дёсен, а также по экстренным показаниям удалял зубы.

Поставка комплекса осуществлялась за счёт средств федерального бюджета в рамках программы "Развитие здравоохранения".

Передвижная стоматология используется службой по оказанию медицинской помощи жителям Тобольского района, в том числе и тем, кто проживает на отдалённых территориях с длительной сезонной изоляцией.

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