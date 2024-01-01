Мобильный кабинет стоматолога первый раз выехал в село Малая Зоркальцева Тобольского района
Общество, 17:45 31 января 2024
| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
Передвижной кабинет оказания стоматологической помощи совершил первый выезд в село Малая Зоркальцева Тобольского района, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
В мобильном кабинете врач проводил осмотр полости рта, диагностику, оценивал состояние зубов и дёсен, а также по экстренным показаниям удалял зубы.
Поставка комплекса осуществлялась за счёт средств федерального бюджета в рамках программы "Развитие здравоохранения".
Передвижная стоматология используется службой по оказанию медицинской помощи жителям Тобольского района, в том числе и тем, кто проживает на отдалённых территориях с длительной сезонной изоляцией.