Мобильный кабинет стоматолога первый раз выехал в село Малая Зоркальцева Тобольского района

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Передвижной кабинет оказания стоматологической помощи совершил первый выезд в село Малая Зоркальцева Тобольского района, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В мобильном кабинете врач проводил осмотр полости рта, диагностику, оценивал состояние зубов и дёсен, а также по экстренным показаниям удалял зубы.

Поставка комплекса осуществлялась за счёт средств федерального бюджета в рамках программы "Развитие здравоохранения".

Передвижная стоматология используется службой по оказанию медицинской помощи жителям Тобольского района, в том числе и тем, кто проживает на отдалённых территориях с длительной сезонной изоляцией.