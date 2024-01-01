Развитие системы профориентации школьников обсудят в Тюменской городской думе

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Организацию профессиональной ориентации детей в школах Тюмени будут обсуждать депутаты на заседании постоянной комиссии по социальному развитию городской думы в феврале.

Напомним, что единая модель профориентации действует во всех школах областного центра с сентября 2023 года. Это нововведение помогает ученикам определиться с выбором будущей профессии как можно раньше.

К реализации программы привлечены организации высшего образования, семьи учеников, центры занятости населения и компании-работодатели.

В более чем 60 % школ города функционируют в настоящее время отраслевые и корпоративные классы. Например, в 13 учебных заведениях сформированы гуманитарные классы ТИУ.

В них старшеклассники знакомятся с профессиональными направлениями и повышают свою экономическую грамотность. В школе № 69 и лицее № 81 на протяжении нескольких лет работают агротехнологические классы аграрного университета Северного Зауралья.

В 16 общеобразовательных организациях открыты медицинские классы, практические занятия для школьников проводят в медакадемии и медколледже.

На базе 15 школ при сотрудничестве с ТюмГУ и ТОГИРРО действуют педагогические классы. Активное участие в программе профориентации принимают и работодатели. Так, ряд совместных проектов тюменские школы реализуют с АО "Мостострой-11", ПАО "Новатэк", ПАО "НК "Роснефть".

"Профориентация школьников – одна из основных задач муниципальной программы по развитию образования в Тюмени, – отметила председатель постоянной комиссии Елена Бойко. - Главное, чтобы в образовательных учреждениях были созданы все условия, и школьникам было проще определиться со своими профессиональными предпочтениями. А депутатам важно понимать, как в городе совершенствуется система помощи ученикам в профессиональном самоопределении".

Николай Ступников