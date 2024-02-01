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В проект по развитию овцеводства включились хозяйства 16 районов Тюменской области

Экономика, 11:29 01 февраля 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В проект по развитию овцеводства включились хозяйства 16 районов Тюменской области. Продвижением направления занимается кооператив "Рассвет". Объединение в кластер позволяет организовывать продажу продукции крупными партиями, что формирует постоянный рынок сбыта, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Кроме традиционного мясного направления, хозяйства уже весной 2024 года будет внедрять и закуп шерсти. Они готовы к следующему шагу – формированию промышленных объемов для переработчиков. Только в прошлом году в регионе произвели более 170 т овечьей шерсти.

Фабрика по изготовлению валенок-самокаток в Голышмановском городском округе использует около 4,5 т шерсти в год. Покупают сырье в том числе в тюменских хозяйствах. При этом есть готовность расширить производство. Главное, чтобы были необходимые объемы качественной шерсти: сухой, чистой, полученной от овец короткошерстных пород, стриженных два раза в год.

"Сибирская ковровая фабрика" в Ишиме уже давно выпускает востребованные эксклюзивные ковры любых размеров и форм по индивидуальным заказам. Нить для ковровых узлов, образующих рисунок, прядется здесь вручную из овечьей шерсти и окрашивается в нужные цвета. Востребованность в шерсти здесь также высока.

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# АПК , обрабатывающие производства , овцы , шерсть

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