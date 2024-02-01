В Тюменской области начнут выращивать люцерну для поставок в Китай

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проекты двух компаний по выращиванию люцерны для поставок в Китай рассматривают в правительстве Тюменской области. Возможности для культивирования экономически выгодной культуры есть, логистика выстроена.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил во время пресс-конференции с федеральными, региональными СМИ 31 января.

"Для этой культуры хорошо подходят земли юго-восточной части региона, в районе Ишима, там много озер. При хорошем поливе можно получить три укоса в год. Её выращивание, высушивание, брикетирование экономически может быть эффективнее, чем другие виды сельхозпродукции. И по железной дороге экспортировать в Китай. Эта страна – один из самых крупных потребителей люцерны – корма для животных", - пояснил глава региона.

Известно, что сено люцерны по кормовым качествам занимает первое место среди культур, содержит большое количество белков, фосфор, кальций, аминокислоты. При выстраивании отношения с китайскими партнёрами важно учитывать то, что их интересуют крупные поставки, заметил Моор.

К числу перспективных рынков для внешнеэкономической деятельности Тюменская область выстраивает диалоги со странами Средней Азии, Ближнего Востока, Африки.

"Все эти регионы разные. Выстраивание доверительного диалога требует времени. В 2023 году мы приняли 15 делегаций из разных стран. Делегация Тюменской области посетила более 30 стран", - отметил губернатор.

Большое число иностранных делегаций регион встречал во время Промышленно-энергетического форума TNF и первого Технологического саммита. Предметом для взаимовыгодного сотрудничества стали не только нефть, газ, технологии, оборудование, но и другие отрасли.

"Посол из Республики Бангладеш обозначил потребность в молочной продукции. При этом он отметил, что знает про Россию то, что здесь есть нефть, газ, ядерные технологии и все. Он активно приглашал нас в гости. Они готовы приезжать для того чтобы просто познакомиться, узнать, что мы производим. Нужно будет выстраивать всю логистику поставок в эти страны", - уверен Александр Моор.

Максимально эффективно использовать инструменты по привлечению инвесторов, выстраивать коммуникации напрямую с потенциальными инвесторами, предпринимателями – задача региональной власти, с которой она успешно справляется. Неоднократно регион занимал лидирующие позиции в инвестиционном рейтинге страны, демонстрирует позитивную динамику развития экономики.

Анжела Лебедева