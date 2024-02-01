  • 1 февраля 20241.02.2024четверг
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Александр Моор пригласил жителей Тюменской области принять участие в выборах президента России

Губернатор, 11:18 01 февраля 2024

Александр Моор пригласил жителей Тюменской области принять участие в выборах президента России, так глава региона завершил пресс-конференцию 31 января.

"Благодарю за вопросы. Сегодня много говорили про Год семьи. Давайте сконцентрируемся на том, чтобы больше говорить о семейных ценностях. И не могу обойти главное событие 2024 года — выборы президента Российской Федерации. Приглашаю всех земляков прийти на избирательные участки". - сказал глава региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:51 01.02.2024Александр Моор: объем бюджетных средств на поддержку семей с детьми велик
11:18 01.02.2024Александр Моор пригласил жителей Тюменской области принять участие в выборах президента России
11:07 01.02.2024Участники Нефтегазового кластера разработали 100 технологических решений для отрасли за год
10:23 01.02.2024В Тюменской области начнут выращивать люцерну для поставок в Китай