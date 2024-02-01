Александр Моор пригласил жителей Тюменской области принять участие в выборах президента России

Александр Моор пригласил жителей Тюменской области принять участие в выборах президента России, так глава региона завершил пресс-конференцию 31 января.

"Благодарю за вопросы. Сегодня много говорили про Год семьи. Давайте сконцентрируемся на том, чтобы больше говорить о семейных ценностях. И не могу обойти главное событие 2024 года — выборы президента Российской Федерации. Приглашаю всех земляков прийти на избирательные участки". - сказал глава региона.