Тюменским студентам-медикам помогут в реализации проектов технологического предпринимательства

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Тюменский медицинский университет вошел в консорциум вузов УФО по развитию технологического предпринимательства студентов. Альянс объединил десять учреждений высшего образования Уральского федерального округа для реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" по развитию потенциала молодежи и созданию инновационных продуктов, сообщает пресс-служба вуза.

"Включение вуза в консорциум привлечет к предпринимательской деятельности больше обучающихся, позволит преобразовать их идеи в стартапы и найти индустриальных партнеров. Сейчас студенты Тюменского медицинского университета реализуют как минимум три проекта в области технологического предпринимательства, которые получили грантовую поддержку. Еще около десяти находятся в стадии разработки. В будущем мы ожидаем кратного увеличения проектов, инициированных нашими обучающимися", - сообщила директор института фундаментальной медицины ТМУ Лариса Вихарева.

В консорциум вузов входят УрФУ, Уральский педагогический, медицинский, аграрный, лесотехнический университеты, Южно-Уральский, Югорский, Тюменский и Курганский государственные университеты.