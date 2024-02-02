  • 2 февраля 20242.02.2024пятница
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменским студентам-медикам помогут в реализации проектов технологического предпринимательства

Общество, 13:43 02 февраля 2024

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Тюменский медицинский университет вошел в консорциум вузов УФО по развитию технологического предпринимательства студентов. Альянс объединил десять учреждений высшего образования Уральского федерального округа для реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" по развитию потенциала молодежи и созданию инновационных продуктов, сообщает пресс-служба вуза.

"Включение вуза в консорциум привлечет к предпринимательской деятельности больше обучающихся, позволит преобразовать их идеи в стартапы и найти индустриальных партнеров. Сейчас студенты Тюменского медицинского университета реализуют как минимум три проекта в области технологического предпринимательства, которые получили грантовую поддержку. Еще около десяти находятся в стадии разработки. В будущем мы ожидаем кратного увеличения проектов, инициированных нашими обучающимися", - сообщила директор института фундаментальной медицины ТМУ Лариса Вихарева.

В консорциум вузов входят УрФУ, Уральский педагогический, медицинский, аграрный, лесотехнический университеты, Южно-Уральский, Югорский, Тюменский и Курганский государственные университеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:49 02.02.2024 Пельменями и курзе из мяса угощает "Золотая подкова" участников тобольского фестиваля "Пельменный съест"
14:27 02.02.2024БФРГТ привлек 69,5 млн рублей на реализацию социальных проектов в 2023 году
14:05 02.02.2024В Тюмени разработали боевой дрон "Муравей"
13:43 02.02.2024Тюменским студентам-медикам помогут в реализации проектов технологического предпринимательства