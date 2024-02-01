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Книгу "Менделеевы: хроника семьи" презентуют в Тюмени

Общество, 18:34 01 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Книгу "Менделеевы: хроника семьи" презентуют в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 8 февраля в 16 часов. Мероприятие приурочено к 190-летие со дня рождения Дмитрия Менделеева.

Издание включает воспоминания и письма родственников знаменитого ученого, архивные документы, исследования, иллюстрации музеев России, в том числе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Книга будет представлена в музейных библиотеках и библиотеках Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

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# Дмитрий Менделеев

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