БФРГТ привлек 69,5 млн рублей на реализацию социальных проектов в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благотворительный фонд развития города Тюмени (БФРГТ) привлек более 69,5 млн рублей на реализацию социальных проектов в 2023 году. В год празднования 25-летия со дня основания фонда пройдет ряд событий, направленных на дальнейшую поддержку проектов НКО, социальных инициатив.

"Создавая фонд, мы хотели поднять престиж активности граждан и социальной ответственности бизнеса. И нам многое удалось. Само добровольчество пришло в Тюменскую область с нашей организацией. Многие проекты, к примеру, Весенняя неделя добра, реализуются уже в других регионах", - рассказала исполнительный директор БФРГТ Вера Барова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Приоритетными направлениями фонда остаются грантовые программы. Здесь им помогают партнеры: Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Благотворительные фонды Тимченко, Потанина, гранты губернатора Тюменской области.

БФРГТ – создатель и координатор уральской сети ресурсных центров для некоммерческих организаций. Всего их на сегодня 17 - в Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской областях и ХМАО - Югре.

Организаторы фонда планируют в юбилейный год провести: Международный конгресс "Консолидация НКО" в апреле, выставку "Наследники" в музее "Усадьба Колокольниковых" в июне, конкурс творческих проектов "Традициями сильны" стартует в феврале. Также предусмотрен конкурс среди СМИ. Журналистов, пишущих о работе фонда, ждет денежное вознаграждение.

Анжела Лебедева