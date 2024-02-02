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Пельменями и курзе из мяса угощает "Золотая подкова" участников тобольского фестиваля "Пельменный съест"

Общество, 14:49 02 февраля 2024

группа "Пельменный съест | Тобольский гастрофестиваль" во ВКонтакте | Фото: группа "Пельменный съест | Тобольский гастрофестиваль" во ВКонтакте

Агротуристический комплекс "Золотая подкова" угощает пельменями, варениками и курзе из мяса участников III Зимнего фестиваля "Пельменный съест" в Тобольске. Также можно поучаствовать в мастер-классе по их изготовлению, пишут организаторы.

Посетители могут попробовать пельмени сибирских татар "Тамле" из мраморной телятины с собственного фермерского хозяйства. Внутрь добавляют лук, перец, снег и талую воду. Также представлены "тамле" из мраморной телятины и молодой конины. Дагестанские пельмени "курзе" делают из мраморной говядины, добавляя лук, перец и домашние томаты в собственном соку.

Научат секретам лепки мастерицы Ума и Гуля из Дагестана, которым мастерство приготовления национальных блюд передали их матери, а матерям бабушки - и так сотни лет передаются там рецепты самых вкусных и сочных курзе с разными начинками.

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Агротуристический комплекс "Золотая подкова" расположен в д. Медянки Русские по ул. Трактовой, 33. Работа ведется по предварительной записи по тел. 8 (909)-187-59-51.

Напомним, "Пельменный съест" проходит с 29 января по 10 февраля. Десятки кафе и ресторанов приготовят для его участников мясо в тесте по разнообразным рецептам. Более 20 тыс. пельменей сварят в котлах на костре на Базарной площади в заключительный день.

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# пельмени , Тобольск

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