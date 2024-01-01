В Тобольске в котлах на костре сварят более 20 тысяч пельменей

предоставлено организаторами фестиваля предоставлено организаторами фестиваля

III Зимний фестиваль "Пельменный съест" пройдет в Тобольске с 29 января по 10 февраля. Десятки кафе и ресторанов приготовят для его участников мясо в тесте по разнообразным рецептам. Более 20 тыс. пельменей сварят в котлах на костре на Базарной площади в заключительный день.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила координатор фестиваля Елена Делеске-Шешуева.

"Фестиваль "Пельменный съест" в 2023 году занял третье место по итогам международной премии Russian Event Awardsсреди городов свыше 100 тысяч человек. Мы состязались с такими городами, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород и так далее. И третье место для Тобольска – это очень большой результат. Поэтому мы можем смело говорить, что фестиваль полюбили горожане и туристы. В прошлом году более 30 процентов посетителей – туристы из разных городов страны", - рассказала Елена.

В этот раз организаторы пельменного фестиваля подготовили новые конкурсы. Среди них "Пельменный эксперт" - те, кто пройдет большее число кафе и ресторанов – участников фестиваля, получит путевку на термальное море Тюмени. Также планируется проведение лотереи для гостей точек общепита, в которых будут готовить разнообразные пельмени.

В программе фестиваля предусмотрены мастер-классы, на которых шеф-повара поделятся секретными рецептами лепки пельменей.

10 февраля на Базарной площади пройдет Морозная вечеринка - танцевальный флешмоб #ДубакДенс. Музыканты с диджеями готовят для нее специальную программу. В основе – русские народные композиции на танцевальный манер.

На ярмарке у местных производителей гости смогут купить один из самых популярных зимних полуфабрикатов. Тобольские ремесленники представят свои изделия.

"Все это приправим веселыми скоморохами, морозными играми, ярким концертом, конкурсами, призами и, конечно, сибирским радушием. Кафе и рестораны сварят в котлах на костре 20000 пельменей, чтобы согреть всех горячим ароматным блюдом и чаем из самовара", - заключила координатор фестиваля.

Напомним, по итогам прошлогоднего фестиваля "Пельменный съест" было съедено более трех тонн пельменей. 19 предприятий общепита предлагали гостям особое меню.

Анжела Лебедева