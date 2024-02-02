Более 300 жителей села Голышманово будут посещать новый модульный ФАП

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

На 80 % завершены работы по установке здания ФАПа в с. Голышманово Голышмановского городского округа. Работы по благоустройству прилегающей территории уже проведены полностью. Новый пункт откроет свои двери для более 300 жителей села, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Подрядчику предстоит ещё завершить устройство модульной конструкции, внутренние работы, отопление, электрику, водоснабжение, установку сантехнических приборов и пожарную сигнализацию. Надеемся, что работы будут выполнены в установленные сроки, и ФАП будет готов к приёмке", - сказал главный врач Областной больницы № 11 Алексей Белов.

Медицинскую помощь смогут получать 306 человек, включая 72 детей. В модульной конструкции площадью 89 кв.м. предусмотрено всё необходимое для оказания медицинской помощи населению.

Запуск новых фельдшерско-акушерских пунктов позволит обеспечить доступность первичной медицинской помощи в отдалённых сёлах. У населения будет возможность проходить вакцинацию, диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в комфортной обстановке, не выезжая за пределы своего населенного пункта.